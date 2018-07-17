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[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 47 asker hakkında gözaltı kararı....
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[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 47 asker hakkında gözaltı kararı....
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17 Temmuz 2018 10:33
[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 47 asker hakkında gözaltı kararı....
İzmir'de çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında,38'i aktif görevde olan 47 asker hakkına yakalama kararı çıkardıı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
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