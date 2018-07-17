Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] İzmir'de 47 asker hakkında gözaltı kararı.... /17 Temmuz 2018 10:33

[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 47 asker hakkında gözaltı kararı....

İzmir'de çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı  soruşturma kapsamında,38'i aktif görevde olan 47  asker hakkına yakalama kararı çıkardıı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.


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