Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün ] İzmir'de 42 askere gözaltı /02 Temmuz 2019 09:22

[Cadı avında bugün ] İzmir'de 42 askere gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 28'i muvazzaf 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

SHABER3.COM

İzmir merkezli 18 ilde 28'i muvazzaf olmak üzere 42 kişi  hakkında  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.
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