Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] İzmir'de 118 eve baskın 72 kişi gözaltına alındı... /06 Mayıs 2018 09:09

[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 118 eve baskın 72 kişi gözaltına alındı...

İzmir'de büyük operasyon...118 eve baskın yapıldı 72 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İzmir polisi gece geç saatlerden itibaren .hbarlar neticesinde tespit edilen çok sayıda eve baskın yaptı... Cezaevinde kalanların ailelerine yardım ettiği öne sürülen veya daha önce aranan 72 kişi gözaltına alındı... 
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