Samanyolu Haber
[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 118 eve baskın 72 kişi gözaltına alındı...
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 118 eve baskın 72 kişi gözaltına alındı...
/
06 Mayıs 2018 09:09
[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 118 eve baskın 72 kişi gözaltına alındı...
İzmir'de büyük operasyon...118 eve baskın yapıldı 72 kişi gözaltına alındı.
SHABER3.COM
İzmir polisi gece geç saatlerden itibaren .hbarlar neticesinde tespit edilen çok sayıda eve baskın yaptı... Cezaevinde kalanların ailelerine yardım ettiği öne sürülen veya daha önce aranan 72 kişi gözaltına alındı...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
[ Cadı avında bugün ] İzmir'de 118 eve baskın 72 kişi...
Sonraki Haber >>
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
MC TV'de yayınlanan Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi sırasında Hocaefendi zaman...
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Eski Diyarbakır Hakimi Ramazan Faruk Güzel’ AKP yargısınca Selahattin Demirtaş'ın nasıl tutuklandığını...
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bu sene de Mc Tv'de canlı yayınlanmaya devam ediyor. İlki...
116 Hava Harp Okulu öğrencisine müebbet verdiler
15 Temmuz darbe girişiminde 116 hava harp okulu öğrencisine müebbet hapis cezası verildi
Küskün Demokrat.... Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne
Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne bir siyaset bilimci, köşe yazarı ve siyasi aktivist.
Aile Bakanlığı'ndan devletin parasıyla 5 yıldızlı otelde lüks iftar daveti!
İftar için devletin bütçesinden 135 bin lira harcandı
'Türkiye'de yaşananlar tam bir felaket, AB'nin tavrı utanç verici'
Brüksel’de bulunan düşünce kuruluşu CEPS (Avrupa Siyaset Çalışmaları Merkezi) kıdemli uzmanı...
Seçim kinci tura kalırsa Muhalefet başarılı olur mu?
İkinci tur için 8 milyondan fazla 'kararsız oyu' alması gereken muhalefet, seçmene ne anlatacağını...
Türkiye’nin iki baş aktörü arasında ancak bu kadar fark olabilirdi....
Güney Afrika’nın tanınmış köşe yazarı ve siyasi yorumcusu Ranjeni Munusamy, Erdoğan’ı Mozambik’te...
İlaca, büyük kriz zammı
Euro ve dolardaki artış yurttaşın cebini vurdu. Üç gün sonra eczaneye giden yurttaşlar ilaçları...
'İnce'yi içeri alma talimatı geldi, kabul etmeyince görevden alındım'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı...
Yandaş Yazardan Maranki'ye ilginç tepki... Böyle bir şeyi nasıl yedik
Ahmet Maranki'nin açıklamalarına havuz medyası bile tepki gösteriyor..
Tweet
Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti
Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi
Zalimin işini kolaylaştırmayın!
AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
Demittaş'ı tutuklayan irade AKP
Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı
TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu
Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...
Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...
Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'İnce'yi içeri alma talimatı geldi, kabul etmeyince görevden alındım'
Seçim kinci tura kalırsa Muhalefet başarılı olur mu?
Dolar ile Büyük vurgun
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
16:17:12