Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 89 askere gözaltı kararı /10 Eylül 2018 09:07

[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 89 askere gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ toplamda 89 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

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 Aralarında muvazzaflarında bulunduğu toplamda 89 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 11 Cumhuriyet savcısının katıldığı operasyonda şuana kadar 52 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
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