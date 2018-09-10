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[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 89 askere gözaltı kararı
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[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 89 askere gözaltı kararı
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10 Eylül 2018 09:07
[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 89 askere gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ toplamda 89 asker hakkında gözaltı kararı verdi.
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Aralarında muvazzaflarında bulunduğu toplamda 89 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 11 Cumhuriyet savcısının katıldığı operasyonda şuana kadar 52 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
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