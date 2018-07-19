Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 21 kişi'ye gözaltı kararı.... Aralarında iş adamları var /19 Temmuz 2018 14:59

[ Cadı avında bugün ] İstanbul'da 21 kişi'ye gözaltı kararı.... Aralarında iş adamları var

İstanbul Polisi iş dünyası ile ilgili yeni bir operasyon başlattı... Gizli tanık ifadesi ile aralarında iş adamlarının da olduğu 21 kişi gözaltına alındı...

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Gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'le, Ekrem Ateş isimli iş adamları da bulunuyor. Gözaltına alınan 21 şüphelinin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
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