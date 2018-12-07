[ Cadı avında bugün ] İstanbul ve Ankara'da toplam 129 kişi hakkında gözaltı kararı....

Sabah saatlerinde iki ayrı operasyon haberi ajanslara düştü. İlki İstanbul'da ankesör veya sabit kontörlü hatlarla görüştükleri iddiasıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gözaltı çalışması için operasyon başlattı





Ankara'daki operasyon ise Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce gözaltına aldığı aldığı kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 87 astsubay hakkında 07.12.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verdi şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı...