Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerine operasyon; 60 kişi hakkında gözaltı kararı.... /31 Aralık 2018 10:13

[ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerine operasyon; 60 kişi hakkında gözaltı kararı....

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bazı askerler hakkında daha önce alınan ifadeler doğrultusunda  4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı, 8'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 31'i astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi 

Hakkında karar verilen bazı kişiler gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam eden 8 kişinin pilot olduğu bildirildi.

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