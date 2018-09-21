Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerine operasyon; 110 kişi hakkında gözaltı kararı.... /21 Eylül 2018 12:51

[ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerine operasyon; 110 kişi hakkında gözaltı kararı....

Hava Kuvvetleri’nde görevli aralarında 3 albay, 2 yarbayın olduğu tamamı muvazzaf 110 asker için gözaltı kararı verildi. 110 askerden 85’i, 16 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.

SHABER3.COM



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üstteğmen, 1 teğmen, 77 assubay olmak üzere toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınan askerler arasında 5 pilotun da bulunduğu belirtildi.


 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan çıkan karar doğrultusunda gözaltı işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker için operasyon yapıldı.

Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın nizamiyede, diğer 4 astsubayın ise merkez Çukurova ilçesindeki evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar  Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerine operasyon; 110... Sonraki Haber >>

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Albino serçe olur mu?

Albino serçe olur mu?

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:10