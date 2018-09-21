[ Cadı avında bugün ] Hava Kuvvetlerine operasyon; 110 kişi hakkında gözaltı kararı....

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üstteğmen, 1 teğmen, 77 assubay olmak üzere toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınan askerler arasında 5 pilotun da bulunduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan çıkan karar doğrultusunda gözaltı işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker için operasyon yapıldı.
Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın nizamiyede, diğer 4 astsubayın ise merkez Çukurova ilçesindeki evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar Ankara'ya gönderildiği bildirildi.