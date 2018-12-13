Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı /13 Aralık 2018 11:02

[ Cadı avında bugün ] Deniz Kuvvetlerinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 12'si muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde  2 binbaşı, 32 astsubay  olmak üzere  toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
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