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[ Cadı avında bugün ] Bursa'da 50 asker için gözaltı kararı
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[ Cadı avında bugün ] Bursa'da 50 asker için gözaltı kararı
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04 Mart 2019 10:02
[ Cadı avında bugün ] Bursa'da 50 asker için gözaltı kararı
Bursa merkezli operasyonda 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı
SHABER3.COM
Bursa Cumhuriyet savcılığı 25'i muvazzaf asker 50 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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