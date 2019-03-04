Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Bursa'da 50 asker için gözaltı kararı /04 Mart 2019 10:02

[ Cadı avında bugün ] Bursa'da 50 asker için gözaltı kararı

Bursa merkezli operasyonda 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

SHABER3.COM

Bursa Cumhuriyet savcılığı  25'i muvazzaf asker 50 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 
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