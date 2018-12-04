[ Cadı avında bugün ] Bir çok ilde 68 kişi gözaltında

Bu sabah Kayseri merkezli iki ayrı operasyon başlatıldı .







İlk operasyonda 7 ilde askerlerde yönelik 29 kişi , İkincisinde de 13 ilde daha önce araması olduğu bildirilenlerin kaldıkları evlere yönelik operasyonda da 39 kişi gözaltına alındı