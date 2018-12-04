Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Bir çok ilde 68 kişi gözaltında /04 Aralık 2018 09:07

[ Cadı avında bugün ] Bir çok ilde 68 kişi gözaltında

Kayseri merkezli yürütülen bir operasyonda çok sayıda ilde 68 kişi gözaltına alındı.

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Bu sabah Kayseri merkezli iki ayrı operasyon başlatıldı . 

İlk operasyonda 7 ilde askerlerde yönelik 29 kişi , İkincisinde de 13 ilde daha önce araması olduğu bildirilenlerin kaldıkları evlere yönelik operasyonda da 39 kişi gözaltına alındı
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