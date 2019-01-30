Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Ankara'da 48'i pilot, 63 kişi hakkında gözaltı kararı /30 Ocak 2019 09:55

[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 48'i pilot, 63 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı'nda 48'i pilot, 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 48 pilot ve 15 çeşitli  kurumlarda görevli kişiler hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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