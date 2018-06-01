Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Ankara'da 43 kişi hakkında gözaltı kararı.... /01 Haziran 2018 11:20

[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 43 kişi hakkında gözaltı kararı....

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 kişiden 30'unu gözaltına aldı... 
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