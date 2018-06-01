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[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 43 kişi hakkında gözaltı kararı....
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[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 43 kişi hakkında gözaltı kararı....
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01 Haziran 2018 11:20
[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 43 kişi hakkında gözaltı kararı....
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 kişiden 30'unu gözaltına aldı...
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