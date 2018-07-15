[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 30 asker hakkında gözaltı kararı....

Ankesörlü telefonla görüşme yaptığı gerekçesiyle 701 sayılı KHK ile ihraç edilen 30 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden görüşme yapıldığı gerekçesiyle 13 ilde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.





Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun’da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.









Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.





Şüphelilerden 4’ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.