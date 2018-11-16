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[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 100'ü asker 188 kişi hakkında gözaltı kararı....
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[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 100'ü asker 188 kişi hakkında gözaltı kararı....
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16 Kasım 2018 09:56
[ Cadı avında bugün ] Ankara'da 100'ü asker 188 kişi hakkında gözaltı kararı....
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 100 asker ile 88 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 100 asker ile 88 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Kararlarla ilgili bir çok ilde çalışma başlatıldı.
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