' Berat Albayrak boş konuşuyor, kriz AKP’nin eseridir'





Boratav, soL’da yayınlanan köşe yazısında Millî gelirin gelecekteki büyüme potansiyelini belirleyen en stratejik harcama kaleminin yatırımlar, yani gayri safi sermaye birikimi olduğunun altını çizen ve bunun da Temmuz-Eylül 2018’de yüzde 3,8 oranında düştüğünü kaydeden Boratav, “Ekonomik dinamizmin aşınmasının anlamlı bir göstergesi daha” yorumunda bulundu.





‘SEÇİM ORTAMINDA HÜKÜMET KAMU HARCAMALARINI POMPALIYOR’





Aynı dönemde özel tüketim harcamalarının ise durgunlaştığını ve ortalama büyüme hızının yüzde 1.1 olduğunu belirten Boratav, şöyle devam etti:





“Buna karşılık, iç talebi canlı tutan tek kalem, cari devlet harcamalarındaki yüzde 7,5’lik büyümedir. Seçim ortamında hükümetin ‘can havliyle’ cari kamu harcamalarını pompalaması, millî gelir verilerine böyle yansıyor.”





‘ALBAYRAK BOŞ KONUŞUYOR’





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonominin son 3 aydır cari işlem fazlası vermesini ‘makro-ekonomik dengelenme’ olarak açıklamasını da eleştiren Boratav, “Berat Albayrak boş konuşuyor. Türkiye ekonomisi “makro-ekonomik dengelenme içinde değildir. Uluslararası sermaye ve AKP iktidarının yarattığı bir kriz içindedir” dedi. Boratav, köşe yazısını şöyle sonlandırdı:





“Temmuz-Eylül millî gelir verilerini Ağustos-Ekim ödemeler dengesi istatistikleriyle birleştirin, krizin işlevi, kime, nasıl yaradığı da ortaya çıkacaktır: Finans kapitalin alacakları ve Türkiye burjuvazisinin talepleri, cari işlem ve bütçe fazlaları yaratılarak; ekonomi küçülerek, toplum yoksullaşarak karşılanmaktadır.”