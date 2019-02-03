Samanyolu Haber /Gündem / ' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım' /03 Şubat 2019 13:06

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

Ankaralı bir vatandaşın, “Ben aslında oyumu Mansur Yavaş’a verecektim ama AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım” sözleriyle, AKP’li İsmet Yılmaz’ı tiye aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

Ankaralı bir vatandaşın, “Ben aslında oyumu Mansur Yavaş’a verecektim ama AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım” sözleriyle, AKP’li İsmet Yılmaz’ı tiye aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Eski bakan, AKP’li İsmet Yılmaz’ın, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin’e oy isterken kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Yılmaz, “Hilmi Bilgin’e desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bey’e vereceğiniz destek, yarın ruzi mahşerde (kıyamet günü), yine sizin berat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacağını düşünüyorum” demişti. Bu sözler siyasilerin büyük tepkisini çekmiş, her kesimin eleştirisine neden olmuştu.

Ankara’da, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir TV kanalı, seçmenlere Yılmaz’ın bu sözlerini sordu. Bir vatandaşın, “Ben aslında oyumu Mansur Yavaş’a verecektim ama AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım” sözleriyle, İsmet Yılmaz’ın sarf ettiği sözleri tiye alması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

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